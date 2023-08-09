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        Eskişehir'de ormanlara giriş yasağını ihlal eden 30 kişiye idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:35
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        Eskişehir'de ormanlara giriş yasağını ihlal eden 30 kişiye idari para cezası uygulandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, girişleri yasaklanan ormanlık alanlarda piknik yaptıkları iddia edilen 30 kişiye yaklaşık 40 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca 31 Ekim'e kadar yasak olmasına rağmen ormanlık alanlara piknik, av ve benzeri amaçlı girildiği tespit edildi.

        Jandarma ekipleri, sorumluluk alanında bulunan ormanlık bölgeler, piknik ve mesire alanlarında 24 saat esasına göre yaya, motorlu devriyeler ve insansız hava araçları ile yapılan kontrollerde 30 suç ihlal tespit ederek, söz konusu kişilere yaklaşık 40 bin lira idari para cezası uyguladı.

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