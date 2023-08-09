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        Milletvekili Hatipoğlu ve İl Başkanı Edizgil'den "İYİ Partililerden Büyükerşen'e destek yemeği" iddiasına tepki

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:43
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        Milletvekili Hatipoğlu ve İl Başkanı Edizgil'den "İYİ Partililerden Büyükerşen'e destek yemeği" iddiasına tepki
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        ESKİŞEHİR (AA) - İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de katıldığı yemekle ilgili "İYİ Partililerden Büyükerşen'e destek yemeği" iddiasıyla yapılan haberlere tepki gösterdi.

        Hatipoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Büyükerşen'in kentte bir yemekte bazı isimlerle bir araya geldiğini, bunun basın kuruluşlarının tamamına servis edildiğini söyledi.

        Haberlere tepki gösteren Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Yapılan organizasyona 'yanlış' deyip, gülüp geçtim. Yılmaz Hocam burada ciddi anlamda tekrar trollenmiştir, daha önce olduğu gibi. 90 yaşında bir politikacı nasıl davranırsa Yılmaz Hocam da o şekilde davranmıştır. Ben ve partili arkadaşlarımız bu konuya gülüp geçtik, o kadar. Şu an için Hoca'nın dediklerini biz dikkate almıyoruz. CHP'lilerin çoğu benim yanımda. Aklıselim CHP'liler Eskişehir'de beni aradılar, benden özür dilediler Hoca'nın adına. Ben, Hocama artık ne yapayım bu yaştan sonra? Mahkemelerde mi süründüreyim? Yani ben onun için o işlere girmek istemiyorum. Bütün Türkiye, Hocamın zaten belediye başkanlığı yapamayacağını bu süreçte görmüştür."

        Edizgil de söz konusu yemekle, alenen "İYİ Partililerden Büyükerşen'e destek" algısı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

        "Yemeğe iştirak edenlerin zaten yarıdan fazlası geçmişte de partimize üye olmamış kişilerdir. Özetle bu kişilerin İYİ Parti ile uzaktan yakından alakaları yoktur. Yemeğe iştirak eden katılımcıların yarıdan az kısmı ise bir dönem yolu partimizden geçen ancak herhangi bir sebepten dolayı istifa etmek zorunda kalan yani kendi elleriyle İYİ Parti'yle ilişkisini kesen kişilerdir. Dolayısıyla onlar da partimizi temsil etmemektedir. Son olarak katılımcıların çok küçük bir kısmı, geçmişte partimizde yöneticilik yapan, çeşitli sebeplerden dolayı artık yönetici olmayan, ancak İYİ Partiye üye olmaya devam edenlerdir. Bu kişilerin de Yılmaz Büyükerşen'e veya başka bir kişiye vereceği desteği münferit olarak değerlendirmek gerekir. İYİ Partinin kurumsal kişiliğini, ilgili yönetim kurulları temsil eder. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in önderliğinde ve parti disiplinine uygun olarak yoluna devam etmektedir. Partimiz kendi logosu ve adaylarıyla yerel seçimler için çalışmalarımızı sürdürmektedir."

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