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        Eskişehir'de kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarmanın insansız hava aracıyla bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:51
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        Eskişehir'de kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarmanın insansız hava aracıyla bulundu
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaybolan 100 küçükbaş hayvan, insansız hava aracı (İHA) yardımıyla bulundu.

        Parsibey Mahallesi'nde 100 küçükbaş hayvanın otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan araştırmada, H.K'ye ait küçükbaş hayvan sürüsünün Uzunburun Mahallesi yakınında olduğu belirlendi.

        Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin İHA ile yaptığı aramalarda, kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

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