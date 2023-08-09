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        Eskişehir'de jandarma ekipleri trafiği "cayrokopterle" denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:19
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        Eskişehir'de jandarma ekipleri trafiği "cayrokopterle" denetledi
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        ESKİŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan küçük hava aracı cayrokopterle Eskişehir'de trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde bulunan cayrokopterle denetimlere başlandı.

        Ekipler 304 aracı kontrol ederek, 14 sürücü hakkında idari işlem uyguladı.

        Trafik kazalarının en aza indirilmesi, halkın can ve mal kayıplarının önlenmesi, ulaşımın sağlıklı ve huzurlu sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında havadan denetimlerin süreceği bildirildi.

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