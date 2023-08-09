AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Akbelen Ormanı'ndaki protestolara ilişkin açıklama

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'ndaki protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliğine katılan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önerisi üzerinde partisi adına konuşma yaptığını hatırlattı.

Konuşmasına ilişkin olumlu geri dönüşler olduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Maalesef Türkiye'de 'çevrecilik' adı altında, aslında çevreyle hassasiyeti sanıldığı kadar olmayan, hatta bir dikili ağacı bile olmayan kişilerin ülkenin gelişmesine, kalkınmasına engel olacak ne varsa yaptıkları günlerden geçiyoruz. Malum Muğla'daki Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ruhsat sahasında kalan Akbelen'deki ağaçların kesimiyle ilgili son günlerde yoğun tartışma yaşanıyor. Hukuki süreçlerin hepsi tamamlandı. İtirazların hepsi reddedildi. O santraller 1095 megavat gücünde. O bölgenin, Güney Ege'nin yani Aydın, Denizli, Muğla illerinin elektrik ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına karşılayacak güçte. Bu santralin devre dışı kalması başta o bölge olmak üzere Türkiye'de enerji arzında sıkıntılar meydana getirebilirdi.Nitekim iki yıldır hukuki süreç devam ettiği için o tesisin ihtiyaç duyduğu kömürler Soma'dan oraya taşındı. Günde 400 tır karayoluyla oraya taşınmak suretiyle santral çalıştırılmaya gayret edildi ama takdir edersiniz ki tam kapasite çalışma imkanı söz konusu değildi."

- "15 milyar dolarlık bir değer söz konusu"

Dönmez, bölgeyle ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Halihazırda 150 milyon tonu aşkın bir kömür rezervi söz konusu. Bugünkü rakamlarla 15 milyar dolarlık bir değer söz konusu. Şimdi o değer orada yatarken bizim dışarıdan kömür ithal etmemizi kimse beklemesin. Zaten enerji kaynaklı dış ticaret açığı ülkenin yıllardır devam eden en büyük sorunu. Geçtiğimiz yıl 90 milyar dolar civarında dış ticaret açığımız oluştu, enerjiden kaynaklı. Nedir bu? Petrol ve doğal gaz. Buna yaklaşık 8-9 milyar dolar da kömür ithalatını eklediğinizde 100 milyar doları aşkın bir ithalat söz konusuydu. Yerli kaynağımız burada hazırken bunu çıkartmamak olmaz. O açıdan bu bir milli servet diye düşünüyoruz. Oradaki tesisler zaten rehabilite edilmiş. Çevre açısından da herhangi bir sıkıntısı olmayan tesisler. Öte yandan bu tesislerde 3100 kişi çalışıyor. Bu çalışanların yüzde 75'i yerel halktan, yerel kişilerden oluşuyor. O bölgenin yerel kalkınmasına, gelişmesine de ciddi anlamda ekonomik katkı sağlayan santraller."

- "Yeteneklerini Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını olağanüstü toplantıya çağırmada kullansınlar"

Söz konusu santrallerin geçmişine ilişkin değerlendirmede bulunan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu santraller dün devreye alınmadı. Bu santraller 1987'den bu yana çalışıyor. Rahmetli Turgut Özal zamanında projelendirilmiş ve hayattaki faaliyete geçirmiş. Yine o dönemde de o santrallerin açılmasıyla alakalı olarak bazı marjinal grupların provokasyonu söz konusuydu ama sonunda doğru olan galip geldi ve o tesisler hayatı geçmiş oldu. Biliyorsunuz o bölgede bazı protestolar da var. Başta ana muhalefet olmak üzere muhalefet partilerinin yöneticileri, temsilcileri de onlara destek amaçlı ziyaretlerde bulundu ama birçoğunu protesto ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi bu protestolar karşısında gönüllerini almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağırdı. Bizim tavsiyemiz CHP grup yönetimi başta olmak üzere bu yeteneklerini yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağırmadaki yeteneklerini Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını olağanüstü toplantıya çağırmada kullansınlar kendileri için ve memleketleri için daha hayırlı olur."