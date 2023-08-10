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        Eskişehir'de motosiklet hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:41
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        Eskişehir'de motosiklet hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda motosiklet hırsızlığının şüphelisi polis ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Motosikleti ile kaçan şüpheli B.A. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının gösterdiği yerde yapılan aramada 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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