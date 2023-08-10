Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi özel ekip yakaladı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.
Polis ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan İ.A, F.İ. ile E.C'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların bir apartmana hırsızlık amacıyla girdikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.