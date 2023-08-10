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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:53
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret
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        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        İlçedeki Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret eden Gürcan, burada ilgililerden çiftçinin ürünlerinin alımlarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

        Gürcan, TMO'nun çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene rekolte artışı olduğu için alımların hızlanması adına TMO alım noktası değişmiş ve kapasite artırılmıştır." ifadesini kullandı.

        İlçeye doğal gazın kazandırılması konusunda verilen söz üzerine incelemelerde bulunan Gürcan, doğal gaz dağıtım firmasının yetkilileri ile görüştü.

        Milletvekili Gürcan, ilçeye taşıma sistemi ile getirilecek doğal gaz hakkında yapılacak çalışmalar için yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

        İlgililerden çalışmaların aksamaması adına gereken özverinin gösterilmesini isteyen Gürcan, süreç tamamlanıncaya dek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

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