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        İYİ Partili Buğra Kavuncu, Eskişehir'de konuştu:

        İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:57
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        İYİ Partili Buğra Kavuncu, Eskişehir'de konuştu:
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        ESKİŞEHİR (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek." dedi.

        Partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, gazetecilere, teşkilat başkanı olarak son 4 haftada 44'üncü il başkanlığı ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

        Ziyaretlerde, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçim süreçlerini değerlendirdiklerini belirten Kavuncu, şöyle devam etti:

        "Her bölgenin farklı dinamikleri var. Her ilimizin farklı dinamikleri var. Arzu ettiğimiz neticeyi alamadık. Bunun sebeplerini iyi anlamamız lazım. Millet İttifakı'nın adayını cumhurbaşkanı yapamadık. Parti olarak da arzu ettiğimiz oy oranı değildi bu. Kıymetli de bir oy aldık. Çok önemli ve mühim bir oydur bu. 4,9 milyon, 2018'deki bize oy veren seçmen sayısı. 5,2 milyona çıktı. 300 bine yakın seçmende artış oldu. Yüzdesel olarak da oy oranımızı 9,9 civarında muhafaza etmeyi başardık."

        Kavuncu, İYİ Parti olarak Cumhurbaşkanı Seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi'nden almaları gereken mesajlar olduğunu dile getirdi.

        Seçmenin, İYİ Partinin varlığını önemsediğini anlatan Kavuncu, "Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim. 44 il başkanlığında yapmış olduğum görüşmelerde, ziyaretlerde böyle. Karar verecek olan genel merkezdir ama bir işbirliği olsun olmasın bizim teşkilatlarımız tüm hızla yerel seçimlere, her il, her ilçe için belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere hazırlığını maksimum düzeyde yapmakta." diye konuştu.

        Ziyarette, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil ile partililer hazır bulundu.

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