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        Eskişehir'de aranan 171 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:42
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        Eskişehir'de aranan 171 kişi yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 171 kişiden 42'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda son 3 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda "hırsızlık, fuhşa teşvik aracılık veya yer temin etmek, kasten yaralama, adam öldürme, gasp" gibi suçlardan aranan 171 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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