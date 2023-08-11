Eskişehir'de 6 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 otomobilin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.
Ekipler, 6 ayrı otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi M.K. ile H.Y'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.