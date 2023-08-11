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        TÜGVA Eskişehir Temsilciliği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:45
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        TÜGVA Eskişehir Temsilciliği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciği 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Gazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tek listeyle gidilen genel kurulda yeniden il temsilciliği görevine seçilen Ramazan Anıl, üyelere teşekkür etti.

        Anıl'ın konuşmasının ardından TÜGVA'nın yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Genel kurula, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, TÜGVA Çalışan Gençlik Koordinatörü Enes Seba, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Musab Tayyib Altınkaynak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, TÜGVA Bölge Başkanı Ömer Gürcan ve üyeler katıldı.

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