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        Eskişehir'de aracında tarihi eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:23
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        Eskişehir'de aracında tarihi eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu aracı kent merkezi girişinde durdurdu.

        Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 186 bronz sikke, 15 obje ve 2 yüzük ile bir el telsizi

        ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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