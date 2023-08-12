Eskişehir'de aracında tarihi eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu aracı kent merkezi girişinde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 186 bronz sikke, 15 obje ve 2 yüzük ile bir el telsizi
ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.