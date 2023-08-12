Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu üretimi için evine iklimlendirme sistemi kurduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ev ve eklentilerinde iklimlendirme sistemi kullanılarak yetiştirilen kenevirden esrar üretildiği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle söz konusu şüphelinin evinde yapılan aramalarda 344 gram esrar, iklimlendirme sistemi yapılarak 12 saksı içinde yetiştirilen kenevir, 139 kenevir tohumu, hassas terazi ile iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.