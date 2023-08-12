MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de partisinin ilçe kongresinde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "MHP her türlü engellemeye ve iftiraya, itibar suikastlarına rağmen önüne çekilen bütün barikatları yıktı, manşetleri yırttı ve hamdolsun 14 Mayıs'ta çok ciddi bir zafere imza attı." dedi.

Yönter, Taşbaşı Kültür Merkezi'nde partisinin Tepebaşı İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülke gündeminin çok yoğun olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partiye yaptığı çağrıya değinen Yönter, "Sözün sahibi iki gün önce değerlendirmesini yaptı. Ne dedi? 'Bugüne kadar yuvaya davet ettik, ses çıkmadı. O zaman gelin yerel iktidarda komşu olalım ülkenin hayrına.' dedi. Muhataplar belli. Çağrımızın adresi belli. Bu çağrımıza mutlaka ülke, millet ve vatan lehine ve yararına bir cevap verilecektir." ifadesini kullandı.

Yönter, Eskişehir'deki tüm seçmenleri Cumhur İttifakı'na ve MHP'ye destek vermeye davet etti.

Eskişehir'in geleceği için bir araya gelme çağrısında bulunan Yönter, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bir açıklama yaptı değil mi? Bu açıklama akamete uğramasın, yarım kalmasın, arkası gelsin. Yani Eskişehir'de toplu bir değişim olsun. Yılmaz Büyükerşen hocayı selamlıyorum. Kendisine saygı duyuyoruz. Akademisyen kimliği var. Bunca yıldır Eskişehir'e hizmet etmiş. Eksik olmasın. Taş üstüne taş koymuş. Sağ olsun ama artık Eskişehir'de değişim vakti. Eskişehir'de MHP ve Cumhur İttifakı vakti. Bu vakit geldi."

- "Yerel iktidarda gelsinler ülke yararına komşu olalım"

İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir'de Cumhur İttifakı ve MHP olarak 31 Mart 2024'te müstesna bir sonuç alacaklarına canıgönülden inandığını dile getirdi.

Bahçeli'nin çağrısını yineleyen Yönter, şunları kaydetti:

"O zaman yerel iktidarda gelsinler ülke yararına komşu olalım. Biz buna hazırız, varız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde büyük bir başarıya imza attık. MHP her türlü engellemeye ve iftiraya, itibar suikastlarına rağmen önüne çekilen bütün barikatları yıktı, manşetleri yırttı ve hamdolsun 14 Mayıs'ta çok ciddi bir zafere imza attı. Yüzde 2-3 gösteriyorlardı, 'Bittiler.' diyorlardı, 'Barajı geçemez.' diyorlardı, tabanın kaydığını söylüyorlardı. Ne oldu? Hiçbir anket şirketi şimdi sokağa çıkamıyor."

Yönter, Eskişehir'de teşkilatlar ve adaylar çok çalışmasına rağmen bu dönem milletvekili çıkaramadıklarını hatırlattı.

Adım adım 14 Mayıs'a hazırlandıklarını belirten Yönter, sözlerini şöyle tamamladı:

"İl Başkanımıza, yönetimine, ilçe başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Malum ve hepiniz tarafından bildiği bazı sebeplerden dolayı milletvekili çıkaramadık. Ama zannetmeyin ki Eskişehir'in milletvekili yok. Eskişehir'in 50 milletvekili var. MHP'nin bütün milletvekilleri Eskişehir'in milletvekilidir. Eskişehir asla sahipsiz, kimsesiz, yalnız değil. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, dava hukukumuzu daha da güçlendirerek birlik ruhumuzu daha da perçinleyerek, hedeflerimizi pekiştirerek ve daha da ilerleterek Anadolu'nun ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Eskişehir'e Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha çok hizmet edeceğiz, daha çok başarıya birlikte ulaşacağız."

MHP Tepebaşı İlçe Başkanlığına Faruk Duman'ın seçildiği kongreye, partinin MYK Üyeleri Nevzat Ünlütürk ve Şahin Gürz, MDK Üyesi Taner Gökçek, Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ile çok sayıda partili katıldı.