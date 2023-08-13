Eskişehir'de eski futbolcu Türkmengil kardeşler geleceğin sporcularını yetiştiriyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirli Yalçın, Metin ve Orhan Türkmengil kardeşler, kurdukları futbol akademisinde Türk sporuna genç yetenekleri kazandırmaya çalışıyor.

Eskişehirspor ile Eskişehir Demirspor'un altyapısında yetişen ve uzun yıllar Düzcespor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Gönenspor, Bakırköyspor, ABB EGO Spor Kulübü ile Çorluspor 1947 gibi amatör ve profesyonel kulüplerde top koşturan Türkmengil kardeşler, 2000 yılında futbolculuk kariyerlerini sonlandırarak çeşitli kulüplerde antrenörlük yapmaya başladı.

23 yıldan bu yana binlerce sporcu yetiştiren 3 kardeş, 2019'da güçlerini birleştirerek 7 Kardeşler Futbol Akademisini kurdu. Osmangazi Spor Sahası'nda 4 yıldır hafta sonları 7 ila 12 yaşlarındaki çocuklara eğitim veren kıdemli sporcular, geleceğin futbolcularını Türk sporuna kazandırmak istiyor.

Eski futbolculardan 56 yaşındaki Orhan Türkmengil, AA muhabirine, akademilerinin adını 7 kardeş olmalarından esinlenerek koyduklarını söyledi.

Diğer kardeşlerinin de futbol ve masa tenisiyle ilgilendiğini anlatan Türkmengil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de tıpkı bu çocuklar gibi küçük takımlardan başlayarak profesyonellik düzeyine kadar yükseldik. 2000 yılında da işin antrenörlük kısmına geçtik. 'Nasıl daha faydalı olabiliriz?' diye düşündük ve 7 Kardeşler Futbol Akademisi'ni kurmaya karar verdik. Öncesinde de hatırı sayılır derecede başarılarımız var. Geleceği parlak çocukları hem topluma kazandıralım hem de futbol kariyerlerinin önünü açalım istedik. Öğrencilerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durarak sporla iç içe olmasını istiyoruz."

Türkmengil, özel yetenekli çocukları özellikle Eskişehirspor'a kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Tecrübelerini öğrencilerine aktarmaya çalıştıklarını belirten Türkmengil, "Bu imkan ve şartları daha iyi düzeye çıkarma çabasındayız. Çocukların okul eğitimine öncelik veriyoruz. Eğitimlerini ön planda tutup, arta kalan zamanlarda futbol gelişimlerini tamamlamaları için çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı hafta sonları bir saat olarak yapıyoruz. Okullar başladığı zaman okul takımlarının oluşturulması konusunda da yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

58 yaşındaki Metin Türkmengil de 8-9 yaşlarında futbol oynamaya başladıklarını ifade etti.

Futbol kültürüne hakim olduklarını kaydeden Türkmengil, "Uzun yıllardır bu camianın içindeyiz. Birikimlerimizi çocuklarla paylaşmak adına burayı kurduk. Türkiye Futbol Federasyonundan onaylı resmi bir kulübüz. 'Eğlenerek öğrenelim' sloganıyla yola çıktık. Çocuklarla hem eğleniyoruz hem de futbolu öğrenmelerini sağlıyoruz. Zeka oyunları ile taktiksel çalışmalarımız var. Antrenmanlarımızı süsleyerek disiplinli ve huzurlu bir ortamda çalışıyoruz." diye konuştu.

61 yaşındaki Yalçın Türkmengil ise kararlılıkla çalıştıklarını anlatarak, yakın zamanda hafta içi de antrenman yapacaklarını sözlerine ekledi.