Türk kadın akrobasi pilotu Şener, Almanya'da gösteri uçuşu yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Almanya'da gerçekleştirilen "Flugtage Bautzen"nde (Bautzen Hava Gösterisi) gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 19'uncusu 12-13 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilen hava gösterisine tek kadın akrobasi pilotu olarak katılan Şener'in, ikinci yurt dışı gösterisi için tüm hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla etkinliğin ilk gününde gösteri uçuşu gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya basını Semin'e büyük ilgi gösterdi. Airshow'dan önce yabancı basın mensupları meydanda Semin'le röportaj yaptı ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. Röportaj ve çekimler haber olarak birçok internet sitesinde yayınlandı ve bu bölgenin en önemli gazetesinde yer aldı. Bautzen'da Semin'e çok büyük bir ilgi ve merak var. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ü daha önce Almanya'da uçarken izlemiş olanlar var. Yıllar sonra şimdi kızı olarak Semin'in uçtuğunu görünce şaşkınlık yaşadılar. Gösteri uçuşu sırasında Semin uçarken sunumlarda Ali İsmet Öztürk'ten de bahsedildi. Ali İsmet Öztürk'ün uçuşunu izleyen hiç kimse onu unutmamış ve şimdi bayrağı Semin'in devraldığına tanık oldular. Uçuşlardan sonra Semin'den imzalı fotoĞraf almak isteyen ve fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu."

Şener, etkinlikte bugün bir gösteri uçuşu daha gerçekleştirecek.