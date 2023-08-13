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        Eskişehir Yarı Maratonunda kanser hastalarına dikkati çektiler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:12
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        Eskişehir Yarı Maratonunda kanser hastalarına dikkati çektiler
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        ESKİŞEHİR (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivalinde bir araya geldi.

        Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Koşar Adım LÖSEV" projesi kapsamında Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 2 gün süren etkinliklerde, tedavisi devam eden kanser hastalarına dikkat çekildi.

        Projeden elde edilen gelirin, bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyalarında kullanıldığına değinilen açıklamada, vakfa destek çağrısında bulunuldu.

        Etkinliklerde, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı ile LÖSEV FAYDA Kulübü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Lösemili Çocuklara Fayda Toplulukları, Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personeli ile Eskişehir Runners ekibi ve çok sayıda gönüllü yer aldı.

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