Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık İdris G. (42) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen iddianamede, İdris G. hakkında "eski eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İdris G, iddianamede yer alan ifadesinde, ölümüne neden olduğu motosikleti kullananın eski eşi olduğunu bilmediğini savundu.

Olay günü evden kavgalı ayrıldıktan sonra ne yaptığını sormak için Beyhan Gökçe'yi aradığını belirten İdris G, savunmasında şunları ifade etti:

"Bana, 'kendimi Porsuk'a atmaya gidiyorum, sorumlusu ailem ve seni yazacağım' dedi. Ortam gürültüsünden Beyhan'ın motosiklet kullandığını anladım. Herhangi bir yere gitmemesini söyledim. Bu esnada aynı fabrikada çalışan arkadaşım Vedat'ı alıp dönmeye çalıştığım sırada arkadaşım 'dikkat' diye bağırdı. Herhangi bir şey görmedim, frene bastığım esnada motosikletin bize çarptığını fark ettim. Motosikletlinin eşim olduğunu bilmiyordum. Araçtan inince fark ettim ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradım. Suçlamayı kabul etmiyorum, bilerek isteyerek eşime çarpmadım."

Olay sırasında otomobilde bulunan V.A, "İdris beni evden aldığında telefonla Beyhan ile konuşuyordu. Hatta eşine 'bak işte V.A'yı aldım işe gidiyorum' dedi. Daha sonra aracı kullanmaya başladı. Caddeye çıktığında sol tarafa, fabrika tarafına gitmesi gerekirken sağ tarafa gidip U dönecek gibi hareket etti. Bu esnada kendisine 'motor' diye bağırdım. Motosikletin ön farkları yanmıyordu. Kaza oldu, motosikletli fırladı. İlk etapta kurye zannettim, aşağı indiğimizde İdris korktuğu için yaklaşamadı. Yaralı kadını çevirdiğimde telefonu düştü. Telefonda 'İdris' yazıyordu. Ben de İdris'e 'bu senin hanım, nasıl olur' dedim. O da 'nasıl olur' dedi." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık V.A'nın ifadesinde motosikletin farlarının kapalı olduğunu iddia etmesinin ardından güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi.

Motosikletin farlarının açık olduğunun tespit edilmesi üzerine tanık V.A. hakkında "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldı.

Trafik bilirkişi raporunda da motosikletin ön ve arka farlarının açık olduğu, otomobil sürücüsü İdris G'nin ise kazadan hemen önce aniden sola dönüş yaparak şerit ihlali yaptığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, İdris G'nin ifadelerinde U dönüşü yapmak istediğini belirtmesine rağmen açıkça karşı şeridi kapatmak üzerine bir manevra yaptığı, sanığın U dönüşüne yönelik bir eylemin söz konusu olmadığı ifade edildi. Sanığın kasten eski eşinin kullandığı motosikletin önüne aracını kırdığı aktarılan iddianamede, motosikletli kişinin eski eşi olduğunu bilerek aracını ani bir manevrayla Beyhan Gökçe'nin herhangi bir kurtulma imkanı sağlamayacak şekilde şeridini kapatarak çarpmasına neden olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

- Olay

Merkez Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde 15 Haziran'da Beyhan Gökçe (39), ikinci evliliğini yapıp boşandığı inşaat ustası İdris G'nin cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden ayrılmasını istemiş, bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından İdris G, eski eşi adına kayıtlı 10 DBA 53 plakalı otomobille, bir süre sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden ayrılmıştı.

Beyhan Gökçe motosikletiyle seyir halindeyken Ali Çetinkaya Caddesi'nde eski eşi İdris G'nin kullandığı otomobille çarpışmış, ağır yaralanan ve biri İdris G'den 3 çocuk annesi olan kadın, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan İdris G, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.