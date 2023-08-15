Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eskişehir'de 4 milyon dal sarılmış kaçak sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 4 milyon dal sarılmış kaçak sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince ortak yürütülen kaçak, sahte tütün ve tütün mamullerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara-Eskişehir kara yolunda bir tır durduruldu.

        Tırda yapılan aramada, 4 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut satışlarında toparlanma
        Konut satışlarında toparlanma
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa a...
        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa a...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de konuştu:
        Eskişehir Yarı Maratonunda kanser hastalarına dikkati çektiler
        Eskişehir Yarı Maratonunda kanser hastalarına dikkati çektiler
        "Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" sona erdi
        "Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" sona erdi
        Eskişehir'de ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Eskişehir'de ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Türk kadın akrobasi pilotu Şener, Almanya'da gösteri uçuşu yaptı
        Türk kadın akrobasi pilotu Şener, Almanya'da gösteri uçuşu yaptı