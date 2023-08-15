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        Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 boyutlu uzaktan erişimli gözlükle ablasyon işlemi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:35
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        Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 boyutlu uzaktan erişimli gözlükle ablasyon işlemi yapıldı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesinde kalpteki ritim bozukluklarının tedavisi için uygulanan ablasyon (Kalpteki ritim bozukluklarının giderilmesini sağlayan elektrofizyolojik uygulama) işleminde 3 boyutlu uzaktan erişimli gözlük (Rods and Cones) kullanıldı.

        Hastanede yapılan açıklamaya göre, ablasyon işleminin kalpteki ritim bozukluklarının giderilmesini sağlayan bir tedavi yöntemi olduğu belirtildi.

        İşlemin hastaların büyük bir çoğunluğunda tam iyileşme ya da tam düzelme sağladığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye'de ilk kez Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde 3 boyutlu kardiyak haritalama ablasyon işlemi, 3 boyutlu uzaktan erişimli video gözlükle canlı vaka sunumu olarak yapıldı. Vakalar canlı olarak devam ederken anjiyografi salonu dışında toplantı salonunda katılımcı hekimler tarafından takip edildi. Bu sayede kardiyolojik ablasyon eğitiminin en önemli parçalarından olan vaka tecrübesinin uzaktan erişimle başka merkezlerde takibinin önü açılmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, 3 boyutlu uzaktan erişimli video gözlük teknolojisiyle zorlu vakalarda hekimin başka merkeze bağlanarak karşılaşılan zorlukları birlikte aşabilmesinin hedeflendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Vakaları gerçekleştiren ekibin başında Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, vakaların takibini sağlayan Anestezi Uzmanı Dr. Hakan Musa Ayas, vakaların gerçekleştirilme sürecinde tüm desteğini veren Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici tüm süreci yakından takip ettiler. Özellikle kardiyoloji alanında birçok yenilikle öne çıkan Eskişehir Şehir Hastanesi bu şekilde tüm Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olup hekimlerin eğitim sürecinde Türkiye'de önemli merkezlerden biri olduğunu göstermiş oldu."

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