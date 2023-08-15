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        TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Güllü'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine "yetersiz hizmet" eleştirisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:09
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        TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Güllü'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine "yetersiz hizmet" eleştirisi
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        ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Gültekin Güllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kırsal ilçelerdeki mahallelere yeterli hizmeti sunmadığını öne sürerek, gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulundu.

        Güllü, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, su, itfaiye, mezarlık, toplu ulaşım ve altyapı gibi hizmetlerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

        2012 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehirlerin il sınırları içindeki yerleşimlerin "büyükşehir belediyesi hizmet alanı" olarak belirlendiğini anımsatan Güllü, şöyle devam etti:

        "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 yıldır merkezin dışındaki mahallelere, buralarda yaşayan vatandaşlar adına bütçeden pay aldığı ve yasal görevi olduğu halde yeterli hizmeti sunmamıştır. Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki mahallelerde, su yönetimi ve atık suların arıtılması ile mezarlık, altyapı, toplu ulaşım ve itfaiye hizmetleri konusunda yeterli çalışma yapmamıştır. Merkezdeki mahalleler de buralardaki mahallelerden pek farklı değildir. Altyapı hizmetleri yetersiz, sokaklar, caddeler ile kaldırımlar bakımsız ve düzensizdir. Eskişehir mahalleleri hizmetten yoksun olup, sokak ve caddeler kir, pas içindedir."

        Çözüm önerilerini sıralayan Güllü, şunları dile getirdi:

        "Belediye hizmetlerini alamayan mahalle muhtarları ve hizmet alıcılar, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ilçe belediyelerinden bu temel hizmetleri yazılı ve sözlü talep etmelidir. Büyükşehir Belediyesi, temel hizmetleri sunmak için zaman kaybetmeden yeterli çalışmaları yapmalıdır. Büyükşehir Belediyesinin, bu temel hizmetleri yerine getirmediği takdirde, ilgili bakanlık veya Valilik tarafından yerinde tespiti yapılarak, genel bütçeden Büyükşehir Belediyesine verilecek olan ve bu hizmetlere karşılık gelen mali kaynağı kesilmeli, hizmetleri yapacak ilgili kuruluşa aktarılmalıdır."

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