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        Eskişehir'de 100 dekar alanda safran üretilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:06
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        Eskişehir'de 100 dekar alanda safran üretilecek
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 100 dekarlık alanda oluşturulan safran üretim alanı için tanıtım toplantısı yapıldı.

        Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde tarım yatırımlarında bulunan girişimcilerin kitle fonlaması ile bir araya gelerek kurduğu girişimle safran üretim alanı kuruldu.

        100 dekarlık alanda safran tohumluk soğanlarının dikimi, 31 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

        Proje danışmanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Akdemir, tanıtım toplantısında safran yetiştiriciliği ile ilgili bilgi verdi.

        Eskişehir'i katma değerli tarımsal ürünler konusunda Türkiye'nin merkezlerinden biri yapması hedeflenen safran üretiminde ilk hasadın ekim ve kasım aylarında yapılması planlanıyor.

        Tanıtım toplantısında konuşan Proje Koordinatörü Egemen Temizsoy, Türkiye'nin en büyük safran tarlasını Eskişehir'e kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Temizsoy ortaklarıyla birlikte bu proje sayesinde safranın büyük ölçekte yetiştirilmesini sağlayacaklarını kaydederek, "Amacımız, safran üretiminde öncü rol üstlenerek Anadolu çiftçisine rol model olmaktır. Katma değeri yüksek bir tarım ürünü olmasıyla birlikte, sürdürülebilir kırsal kalkınma projelerine örnek olması, ihracat potansiyeli barındıran bir ürün olması şeklinde projemizi özetleyebiliriz. Ayrıca dünyanın en pahalı baharatı olma özelliğine sahip safran kuru tarım yapılan alanlarda oldukça iyi sonuçlar veriyor." ifadelerini kullandı.

        Temizsoy, safran yetiştiriciliğini gelecek yıllarda daha büyük alanlarda çiftçilerle birlikte yaygınlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabri Çakır ise Eskişehir'in safran ile köklü bir geçmişinin sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin tescillenen tek safran "Karaaslan"ın, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretildiğini ve tescillendiğini ifade etti.

        Çakır, böylesine büyük bir projenin Eskişehir'de hayat bulmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Projenin kitle fonlamasını sağlayan fon bulucu şirket adına konuşa projenin yönetim kurulu üyelerinden Emre Akgümüş de safran yetiştiriciliği projesinin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Ülke tarımına bu şekilde katkıda bulunmak fon bulucu şirketi olarak bizleri çok gururlandırdı. Eskişehir bu proje ile safran yetiştiriciliğinin merkezi olma konusunda çok büyük bir adım attı. Projenin büyüyerek devam etmesi konusunda da elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

        Tanıtım toplantısına Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert ve diğer ilgililer katıldı.

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