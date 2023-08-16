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        Eskişehir'de drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:13
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        Eskişehir'de drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza uygulandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira idari para cezası verildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir ilkokulun önünde otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü bilgisine ulaştı.

        Aracın plakası ve yerini tespit eden ekipler, yaptıkları kontrollerde bu kişinin aday sürücü belgesinin iptal edildiğini belirledi.

        Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 28 bin 532 lira ceza uygulandı, araç otoparka çekildi.

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