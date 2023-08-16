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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:44
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, görevine başladı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy görevine başladı.

        Aydın Valiliğinin ardından Eskişehir'de görevlendirilen Aksoy, valilik girişinde çiçekle karşılandı.

        Aksoy, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle selamlaştı.

        Karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Aksoy, gazetecilere, tarihi, milattan önce 3 bin yıl öncesine kadar dayanan, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Eskişehir'e vali olarak atanmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Aksoy, Nasreddin Hoca ve Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış Eskişehir'in oldukça kadim bir medeniyete sahip olduğunu vurgulayarak, "Böylesine önemli bir şehirde vali olarak görev yapmanın heyecanını yaşıyorum. Eskişehir'in en güvenli ve en yaşanabilir şehirler içinde ilk sıralarda yer alan bir kent olması da ayrıca oldukça önemli ve değerli. Eskişehir'in ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sunacak çalışmaları, bütün kurum ve kuruluşlarımızla ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde, Eskişehir halkının destekleriyle yapma gayretinde olacağız." diye konuştu.

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