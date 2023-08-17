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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'de Vali Hüseyin Aksoy'a ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:50
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'de Vali Hüseyin Aksoy'a ziyaret
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        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanarak görevine başlayan Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Dönmez, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan'la gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Aksoy'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Dönmez ziyarette Aksoy'a, Eskişehir'in kalkınma ve gelişme süreçlerine katkı sağlaması temennisinde bulunarak gelecekteki başarılara olan inancını ifade etti.

        Ziyarette, kentin yükselen potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın kararlılığı da vurgulandı.

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