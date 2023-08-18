AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor'a ziyarette bulundu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanı Erkan Koca ile kulüp binasında yeni sezon için istişarede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Eskişehirspor Teknik Direktörü İbrahim Baş ve futbolcularla da görüşerek başarılar dilediği bildirildi.