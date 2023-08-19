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        Eskişehirli fotoğrafçı, müşterilerinin gözlerini "ölümsüzleştiriyor"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:40
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        Eskişehirli fotoğrafçı, müşterilerinin gözlerini "ölümsüzleştiriyor"
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        ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'de fotoğrafçılık yapan Ferhat İşler, isteyen müşterilerinin gözlerinin fotoğraflarını tablo, anahtarlık, kolye ve bileklik gibi nesnelere aktarıyor.

        Tepebaşı ilçesi Cumhuriye Mahallesi'nde 25 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşan 43 yaşındaki İşler, geçen mayıs ayında Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam şehirlerine yaptığı seyahatte "göz fotoğrafçılığı" ile tanıştı.

        Göz fotoğrafçılığını kendi işletmesinde de hayata geçirmeye karar veren İşler, Eskişehir'e döndüğünde gerekli ekipmanları temin etti.

        Kurulumlarını yapan İşler, deneme sürecinin ardından yaklaşık 2 ay önce isteyen müşterilerinin gözlerinin fotoğraflarını çekmeye başladı.

        Çektiği fotoğrafları 3 farklı yazılım kullanarak düzenleyen, ardından tablo, anahtarlık, kolye ve bileklik gibi nesnelere baskısını yapan İşler, stüdyosunu geliştirerek çalışmalarını daha da detaylandırmayı hedefliyor.

        Ferhat İşler, AA muhabirine, göz fotoğrafçılığının Avrupa'nın birçok ülkesinde popüler hale geldiğini söyledi.

        Çekimlerini yaklaşık 1,5 aydır gerçekleştirdiklerini anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Göz merceğini detaylandırarak müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz gelmeden önce rezervasyon yaptırıyorlar ve geldiklerinde çekim işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından istedikleri ürünlerin üzerine çalışmamızı aktarıyoruz. En çok tablolar tercih ediliyor. Çalışmalarımızı isteğe göre hem tek kişi hem de aile boyu yapabiliyoruz. Ekipmanların yarısını Türkiye'den, yarısını da yurt dışından temin ettik. Bazı ekipmanlar bünyemizde var olan ürünlerdi. Biz de özel birkaç ekipman ekleyerek bir makro çekim stüdyosu oluşturduk."

        İşler, fotoğraf çekiminin ardından 3 farklı özel yazılımdan yararlandıklarını ifade etti.

        Bu yazılımların bazı yamalarını yurt dışından satın almak zorunda kaldıklarını anlatan İşler, "1,5 ayda yaklaşık 20 kişinin gözlerinin fotoğraflarını çekerek istedikleri nesnelere aktardık. Geri dönüşler gayet güzel oldu. Çevresindekiler de bizlere ulaşmaya başladı. Sosyal medyadan bize yazanlar arttı. Çevre illere de hizmet vermeye başladık. İnsanlara daha fazla ulaşabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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