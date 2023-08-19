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        Anadolu Üniversitesi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:44
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        Anadolu Üniversitesi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını ağırladı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'e gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarından oluşan grup, "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" kapsamında Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Genç Hayat Vakfının uygulama ortağı olduğu proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülüyor.

        Çocuklar, Genç Hayat Vakfı Proje Koordinatörü Buse Özdelice ve Eğitim Saha Koordinatörü Velat Çoğaç öncülüğünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Rektörlük, Kütüphane ve Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni gezdi. Kampüs turu yapan çocuklar, üniversite yemekhanesinde öğle yemeği yedi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Özdelice, 2021 yılında yürütmeye başladıkları projede kültür gezileri, üniversite gezileri, spor aktiviteleri, hijyen ve sağlık eğitimleri gibi faaliyetlerin bulunduğunu bildirdi.

        İlgili bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, il veya ilçe müdürlüklerinin de söz konusu aktiviteleri gerçekleştirmek için projeye destek verdiğini aktaran Özdelice, "Bugün çocuklarımızla Anadolu Üniversitesi'ni gezdik. Çocuklarımız üniversite yaşamını yerinde gözlememle fırsatı buldular. Başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere tüm Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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