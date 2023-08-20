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        Anadolu Üniversitesi'nde 2023 yılında da tüm kontenjanlar doldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:04
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        Anadolu Üniversitesi'nde 2023 yılında da tüm kontenjanlar doldu
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in en köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi (AÜ), başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ettiği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından yayınlanarak web sayfasında ilan edilen 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programları da aynı şekilde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı kaydedildi.

        Açıklamada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından sunulan ek kontenjanlar ile birlikte doluluk oranının yüzde 100'ü aştığı ifade edilen açıklamada şunlar ifade edildi:

        "ÖSYM tarafından yapılan 2023 YKS ile Anadolu Üniversitesine bağlı örgün eğitim yapan fakültelere, yüksekokullara yerleştirilen adaylar, kayıtlarını 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapabilecekler. Kayıtlar, Yunus Emre Kampüsü'nde ilgili fakültelerdeki veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgilere anadolu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir."

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