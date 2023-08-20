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        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:15
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        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 5 bin 783 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

        Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca, 98 gram metamfetamin ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Uygulamada, 90 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 8 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 517 araç kontrol edilirken, 34 sürücüye toplam 157 bin 683 lira idari ceza uygulandı.

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