Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 917 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. 1 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

        Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 1 tabanca, ele geçirildi.

        Trafik ekiplerince 370 araç kontrol edilirken, kusuru bulunan sürücülere toplam 40 bin 826 lira idari ceza uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Anadolu Üniversitesi'nde 2023 yılında da tüm kontenjanlar doldu
        Anadolu Üniversitesi'nde 2023 yılında da tüm kontenjanlar doldu
        Deprem bölgesindeki AÖF büroları hizmet vermeye devam ediyor
        Deprem bölgesindeki AÖF büroları hizmet vermeye devam ediyor
        Anadolu Üniversitesi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını ağırladı
        Anadolu Üniversitesi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını ağırladı
        Eskişehirli fotoğrafçı, müşterilerinin gözlerini "ölümsüzleştiriyor"
        Eskişehirli fotoğrafçı, müşterilerinin gözlerini "ölümsüzleştiriyor"
        Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı
        Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı