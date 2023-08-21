Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 3 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 917 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. 1 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 1 tabanca, ele geçirildi.
Trafik ekiplerince 370 araç kontrol edilirken, kusuru bulunan sürücülere toplam 40 bin 826 lira idari ceza uygulandı.