AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez esnafı ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in kentteki esnafı ziyaret ederek, taleplerini ve önerilerini dinlediği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, milletvekili Dönmez'in ziyaretler sırasında esnafın sorunlarına çözüm arayışında bulunduğu kaydedildi.

Milletvekili Dönmez, yaptığı değerlendirmede, esnaf ziyaretlerinin düzenli olarak sürdüreceklerini, esnafın ve halkın daima yanında olduklarını belirterek, esnaf ve halkın sorunlarına duyarlılık göstererek, onlarla birlikte daha güzel bir Eskişehir için çalışacaklarını ifade etti.