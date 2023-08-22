Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği sigaralara müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliye ait araçta yapılan aramada, 500 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara ile 8 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.