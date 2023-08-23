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        Eskişehir'de biri metruk 3 ev yandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde metruk binada başlayıp bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:02
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        Eskişehir'de biri metruk 3 ev yandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde metruk binada başlayıp bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kubbeli Mahallesi Mavi Kadın Sokağı'nda metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan iki müstakil eve sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Söz konusu iki evin kullanılamaz hale geldiği, metruk binanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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