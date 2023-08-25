Eskişehir'de polis denetimlerinde 9 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde yapılan denetim ve kontrollerde yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlar ve denetimlerde 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında 3 tabanca, 3 tüfek, tabanca mermileri, tüfek fişekleri ile uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan, hırsızlık suçundan aranan K.B. ile G.D. sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.