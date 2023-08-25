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        Eskişehir'de mağdurlar iki şüpheli ile tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:44 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:58
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        Eskişehir'de mağdurlar iki şüpheli ile tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaştı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dolandırıldıklarını ve tehdit edildiklerini öne sürerek şikayetçi olan kişiler, iki şüphelinin ihtiyaç sahibi iki kişiye tekerlekli sandalye alması şartıyla uzlaştı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "tehdit" ve "basit dolandırıcılık" suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan iki şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda mağdurlarla bir araya geldi.

        Uzlaştırıcı Muharrem Akaydın'ın girişimleri ile mağdurlar, engellilere tekerlekli sandalye almaları şartıyla şüphelilerle uzlaşma sağlayacaklarını söyledi. Bunun üzerine iki şüpheli uzlaşma şartını kabul edip biri akülü iki tekerlekli sandalye aldı.

        Tekerlekli sandalyeler, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi'nde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Söz konusu iki şüpheli hakkında ise dava açılmadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, toplumdaki sosyal sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla Uzlaştırma Bürosu olarak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Bu çalışmaların sonuç vermeye başladığını aktaran Yeldan, "Büromuzda müştekilerimizin de katkısıyla sağlanan uzlaşmalar kapsamında engelli kardeşlerimize sandalye temin edilmiş oldu. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz uygulamalarla başlatılan bu farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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