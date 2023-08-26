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        Eskişehirli sanatçı atık ürünleri "ekolojik baskı"yla hayata döndürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:10
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        Eskişehirli sanatçı atık ürünleri "ekolojik baskı"yla hayata döndürüyor
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        ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehirli sanatçı Nagehan Sarımeşe, atık kumaş, eski kıyafet ve yastık kılıfı gibi malzemeleri "ekolojik baskı tekniği"yle yeniden kullanıma kazandırıyor.

        Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda iş hayatını sürdüren, 2017-2018'de İstanbul'da özel bir firmada çalışan 50 yaşındaki Sarımeşe, bu süreçte sanatçı Beste Bonnard'ın verdiği ekolojik baskı eğitimlerine katıldı.

        Bonnard'dan ekolojik baskı tekniğinin temelini öğrenen, Kovid-19 salgını sürecinde de internet üzerinden eğitimlerine devam eden Sarımeşe, gördüğü teknikleri çeşitli nesnelere uygulamaya başladı.

        Doğadan ve çiçekçilerden topladığı yaprak, dal, çiçek ile çeşitli sebze, meyve kabuklarının desenlerini "mordanlama" (renklerin solmaması için yardımcı maddelerle bağlanması) yöntemiyle atık kumaş, kıyafet ve yastık kılıfı gibi malzemelere aktaran Sarımeşe, bu ürünlerin geri dönüşümüne katkı sunuyor.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kursları ile çeşitli özel galerilerde 3 yıldır eğitimler vererek Sıfır Atık Projesi'ne destek olan Sarımeşe, gelecekte doğal pigment kullanarak organik mürekkep üretmeyi hedefliyor.

        - "Önemli olan minimum sentetik içermesi"

        Nagehan Sarımeşe, AA muhabirine, ekolojik baskı tekniğini öğrenmeye iklim krizini sorguladığı dönemde karar verdiğini söyledi.

        Bir çiçekçide yaprakların atıldığını görmesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu anlatan Sarımeşe, şöyle devam etti:

        "Bu atıkların kostümlerde, kıyafetlerde ve aksesuarlarda kullanıldığını keşfetmek bana büyük cesaret verdi. Evimizde temas ettiğimiz her yüzeyde daha temiz, zararsız bir boya kullanmak mutluluk veriyor. Ayrıca yok olmakta olan bitkilerin imzasını görmek keyif yaşatıyor. Ekolojik baskıyı 3 yıldır hem eğitimlerde hem de hayatımda kullanarak dolu dolu yaşıyorum. Çalışmalarınızda elinizdeki bir gömleği veya kırlent kılıfı gibi her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Önemli olan minimum sentetik içermesi çünkü genelde doğal materyaller üzerinde başarılı sonuçlar alıyoruz. Baskıda ise tüm atık yapraklardan yararlanabilirsiniz."

        Sarımeşe, ürettiği ürünleri giydiğini, zaman zaman da internet üzerinden ve bazı sanat galerilerinde satışa sunduğunu dile getirdi.

        Ekolojik baskı yapımına ilişkin bilgi veren Sarımeşe, öncelikle kumaşı 3 saat doğal tuzlarla "mordanlama" işlemine tabi tuttuğunu aktardı.

        Hazırladığı kumaşın üzerine topladığı bitkileri ya da mutfak atıklarını istediği yerlere koyup oklavayla sarım işlemine geçtiğini kaydeden Sarımeşe, yaklaşık 1,5 saatlik ısıl işlemin ve soğumasının ardından açtığını belirtti.

        Ekolojik baskının evlerde veya var olan bir ürünün yenilenmesinde kullanılabileceğini, kumaş olarak hazırlayıp farklı bir ürün de tasarlanabileceğini ifade eden Sarımeşe, "Evinizin her köşesinde ekolojik baskı ile elde ettiğiniz tasarımlar bulunabilir." dedi.

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