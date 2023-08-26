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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:50
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Operasyonda yakalanan şüpheliler Ö.Ş.Y, S.D. ile D.B'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan arama ve kontrollerde 68,62 gram esrar, 85 sentetik uyuşturucu hap, tabanca ile bu silaha ait 20 fişek ele geçirildi.

        Ö.Ş.Y. ve S.D. hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma", D.B'ye ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve ateşli silah bulundurma" suçu kapsamında işlem başlatıldı.

        Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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