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        Eskişehir'de domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:50
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        Eskişehir'de domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi öldü
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, A.I, İ.D. ile Bülent Kaya, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi yakınlarına domuz avına gitti.

        Bu sırada İ.D. av tüfeğiyle kazara arkadaşı Bülent Kaya'yı vurdu.

        Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan A.I. ile İ.D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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