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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de domuz avında kazara vurulan kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 2 zanlı serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:50
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de domuz avında kazara vurulan kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 2 zanlı serbest bırakıldı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde domuz avında av tüfeğiyle kazara vurulan kişinin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, A.I, İ.D. ile Bülent Kaya, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi yakınlarına domuz avına gitti.

        Bu sırada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu kazara vurulan Bülent Kaya yaralandı.

        Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan A.I. ile İ.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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