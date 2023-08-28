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        Eskişehir'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 04:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 04:30
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        Eskişehir'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Patlamada, kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti.

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