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        GÜNCELLEME- Eskişehir'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 05:36 Güncelleme: 28.08.2023 - 05:52
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        GÜNCELLEME- Eskişehir'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Patlamanın etkisiyle 4. katındaki evinin balkonundan sokağa savrulan Mustafa Erbay Özdil (34) hayatını kaybetti.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti.

        Patlama nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

        Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, dairede ve sokakta inceleme yaptı.

        Hayatını kaybeden Özdil'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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