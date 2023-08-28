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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:56
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, D.A. ile E.A.T. gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 228 bin 840 lira ile para sayma makinesi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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