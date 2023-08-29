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        TEI'nin ürettiği havacılık motorları TEKNOFEST'te sergilenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:59 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:59
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        TEI'nin ürettiği havacılık motorları TEKNOFEST'te sergilenecek
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği motorları Ankara'daki TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluşturacak.

        TEI'den yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2023'te TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin, yerli ve milli platformları göklerle buluşturan motorlarını sergileyeceği belirtildi.

        Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motor ailesi TEI-TF6000/TEI-TF10000'in üretilen parçalarının da ilk defa ziyaretçilerin ilgisine sunulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TEI fuarda, milli havacılık motorları başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sergileyecek. Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar da teknoloji severlerle buluşacak. TEI, Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D'yi sergilerken, dünyanın en çok tercih edilen sivil havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerin beğenisine sunacak."

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