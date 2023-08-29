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        Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:50
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        Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

        Merkez Tepebaşı ilçesinde yaşayan M.U, polise başvurarak evinin garajında bulunan otomobilin çalındığı ihbarında bulundu.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptığı arama sırasında çalıntı aracı takibe aldı.

        Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonucu şüpheli U.C.K, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında 1 tabanca, 12 fişek, 3,52 gram uyuşturucu, çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve suç geliri olduğu düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

        Şüpheli U.C.K'ye ayrıca trafik kurallarını ihlalden 10 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

        Yapılan sorgulamasında yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

        Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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