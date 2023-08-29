ESOGÜ Hastanesi'nde 2 ambulans hizmet vermeye başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 hasta nakil aracının hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören hastaların nakil ve transfer işlemleri için temin edilen 2 hasta nakil aracının hizmete alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, hizmete giren ambulanslarla ESOGÜ Hastanesi'nin kapasitesinin artacağını ve daha çok kişiye hasta nakil ve acil sağlık hizmeti sunma imkanı sağlanacağını vurguladı.

Gürsoy, ambulansların hastaneye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.