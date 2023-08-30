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        AK Parti Eskişehir Teşkilatı 300'e yakın mahalleyi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:17 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:17
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        AK Parti Eskişehir Teşkilatı 300'e yakın mahalleyi ziyaret etti
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        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla 10 ilçede 300'e yakın mahalle ziyaret edildi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile AK Parti Eskişehir İl Teşkilatının, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan liderliğinde teşkilat mensuplarıyla gruplar halinde mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ana kadar 10 ilçe ve 300'e yakın mahallenin ziyaret edildiği kaydedilerek, "İlçelerde vatandaşlarla, mahalle muhtarlarıyla, esnafla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen AK Partililer, kendilerine iletilen sorun ve talepleri tek tek kayıt altına alıyor. Kayıt altına alınan birçok talep ve sorun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiği 'İl Başkanları Toplantısı'nda dile getiriliyor. Saha ziyaretleri için sabah saatlerinde Eskişehir'den yola çıkan gruplar önceden belirlenen ilçelerde ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduktan sonra mahalle gezilerine başlıyorlar. Mahallelere ilişkin genel bilgiler muhtarlardan alındıktan sonra yurttaşlardan öneri ve eleştirileri dinleniliyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Reyhan, Eskişehir'in en ücra mahallesine kadar gittiklerini ifade ederek, şunları belirtti:

        "Biz millete hesap sormak için değil varsa milletin bir sorusu ve hesabı cevap olmak için siyaset yapıyoruz. Bu nedenle her bir vatandaşımızı ziyaret etmek kapısını çalmak bizim için yegane görevdir. Biz sadece bu saha ziyaretleri programlarımızla değil 22 yıldır milletimizle biriz, beraberiz. Biz mahallerde bize çıkan oy oranları bakmak yerine mahallede var olan eksikliklere, sorunlara bakıp gidiyoruz. Milletimize yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın hesabını veriyoruz."

        Çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alamama ve emeklilerin maaşlarına zam yapılmasının öne çıkan gündemler olduğunu belirten Reyhan, bu sorunları 62'inci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında dile getirdiklerini kaydederek, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına yıl sonuna kadar düzenleme yapılacağına dair sözlerini aktardı.

        Reyhan ayrıca çiftçilerin ürettiği mahsullerin de TMO tarafından alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini dile getirdi.

        CHP'nin hizmet alanlarında sınıfta kaldığına işaret eden Reyhan, "Biz milletimizin sorunlarını çözmek adına çabalarken maalesef Eskişehir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğunda olan yolları, alt yapıları, ilaçlamaları gibi birçok birinci kademe hizmet alanlarında sınıfta kalıyor. Kentte yap boz mantığı ile seçim boyaması ve heykellere yatırım yapan büyükşehir belediye başkanını gittiğimiz mahallere gitmesini teklif ediyoruz. Bizler AK Parti olarak eser ve hizmet için 22 yıldır çalışıyoruz. CHP zihniyeti ise halen tozla kaplı yolları yapmaktan ve su sorunlarını çözmekten aciz kalıyor. Hal Böyleyken biz Eskişehir'i AK Belediyecilik anlayışı ile tanıştırmak için gece gündüz, sıcak soğuk demeden mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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