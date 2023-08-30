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        Kütahya'da orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel tedavi için Eskişehir'e getirildi

        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak yaralanan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 2 personel, Eskişehir'de tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:44 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:15
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        Kütahya'da orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel tedavi için Eskişehir'e getirildi
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        ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak yaralanan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 2 personel, Eskişehir'de tedavi altına alındı.

        Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına müdahale için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        Müdürlükte şef olarak görev yapan Murat Yıldırım ile dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker yangına etkin müdahale edilmesi amacıyla yürütülen yol açma çalışması esnasında aniden yükselen alevlerin arasında kaldı.

        Bölgedeki diğer ekiplerin yardımıyla alevlerin arasından çıkarılan Yıldırım ve Türker, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de hastaneye gelerek tedavi altındaki 2 personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Karacabey ve Çetin, yangında yaralanan Yıldırım ve Türker'in yakınlarıyla bir süre görüştü.

        Yaralanan 2 personelin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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