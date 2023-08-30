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        Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel hayati tehlikeyi atlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:44 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:44
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        Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel hayati tehlikeyi atlattı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak yaralanan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli iki personelin tedavisi sürüyor.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Yangınları İle Mücadele Dairesi Başkanı Mustafa Songür ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, görevlilerin sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesinin Başhekimi Yaşar Bildirici'yi makamında ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'nin de yer aldığı ziyarette, vücutlarında yanıklar oluşan şef Murat Yıldırım ve dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker'in sağlık durumları ele alındı. Daha sonra Yıldırım, Türker ve yakınlarıyla görüşüldü.

        Uzun süreli tedavi uygulanacak iki personelin hayati tehlikeyi atlattığı, bilinçlerinin yerinde olduğu ve konuşabildikleri belirtildi.

        Kütahya'daki yangının söndürülmesinin ardından mesai arkadaşları da hastaneye gelerek Yıldırım ve Türker'e destek oldu.

        Kütahya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle akşam söndürülmüştü. Orman Bölge Müdürlüğünde şef olarak görev yapan Murat Yıldırım ile dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker, yangına etkin müdahale edilmesi amacıyla yürütülen yol açma çalışmasında aniden yükselen alevlerin arasında kalarak yaralanmıştı.

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